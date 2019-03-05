王冬勝倡監管掌節奏 建三線防範金融風險

全國政協委員、滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝昨日於北京出席港澳政協聯組會議時，提出防範金融風險三道防線，認為企業和金融機構應各盡其責，做到風險不上交，而政府監管應該控制節奏、高效協調，守住不發生系統性金融風險的底線。



對於如何防範化解金融風險，他提出三項建議：首先是進一步完善企業公司治理制度、提高財務管理能力和債務管理水平，嚴守金融風險的「第一道防線」，因為單一企業風險失控，不僅影響經營效益，還可能擴散至交易對手方、關聯企業以至金融機構。



金融機構企業各盡其責



其次是進一步提升金融機構管控風險和風險定價能力，強化其承擔風險防範「第二道防線」的主體責任。金融機構必須嚴格遵守監管部門要求，提升自身風險管控水平，加強風險管理體系和機制建設。



最後是建立高效的政策協調機制，注重跨部門監管合作，守住不發生系統性風險的「第三道防線」。金融監管相關部門必須在宏觀審慎監管和風險處置層面發揮關鍵性作用。建議今後進一步加強政策協調機制，重點關注跨行業、跨市場的風險點，嚴防局部風險發展成為系統性風險，並確保監管的連續性、穩定性和科學性。



世茂：樓市調控或放寬



另外，世茂房地產（813）主席兼全國政協委員許榮茂認為，內地樓市調控措施有望逐步放寬，相信今年內地樓市表現「應該唔差」。集團今年亦會加快推盤步伐，並加大在大灣區投資，目前在深圳、廣州及珠海等地都有項目正在洽商。



許榮茂昨日在北京表示，集團已有計劃加大在大灣區的投資，目前在深圳、廣州、佛山及珠海都有項目正在洽商，但未有具體投資金額規模，因為仍在洽商過程中。他又指，集團會加快推盤步伐，以把握大灣區機遇。



