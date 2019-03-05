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高鑫少賺7.3%遜預期

2019-03-05 列印
　　高鑫零售（6808）公佈2018年全年業績，股東應佔溢利25.88億元（人民幣，下同），按年跌7.34%，每股盈利0.27元，派末期息0.14港元。受業績差過市場預期拖累，高鑫股價於業績公佈後下跌，收報7.3港元，大跌7.9%。

　　期內總銷售額按年跌1%，至1013.15億元，同店銷售增長率為-1.72%。即將赴任高鑫零售首席執行官的黃明端解釋時稱，銷售下跌，主要是受到電器業績下滑及第四季度表現低迷的影響。

　　他稱，2018年度是該公司進行新零售轉型元年，2019年則是提升的一年，相信2020年將是豐收之年。

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