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周黑鴨被指銷售數據作假

2019-03-05 列印
　　周黑鴨（1458）遭沽空機構Emerson Analytics質疑偽造銷售數據，估計去年純利只有2.55億元（人民幣，下同），較公司預期的5.33億元縮水逾一半，並被評股價只值2.4元，較昨日收市價低35%。周黑鴨昨日收報3.69元，升2.5%。

　　Emerson表示，去年第三季集中到內地中部地區，收集524家周黑鴨門店的銷售情況並分析，該區佔其54.2%收入。調查發現，位於湖南及江西的分店，店長經常在無客人的情況下開單據，預料憑空誇大銷售量28%。

　　該沽空機構又指出，周黑鴨公佈的華中店舖日均交易174宗，較調查的125宗多38.7%。

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