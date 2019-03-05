  • 2019年3月5日 星期二
  • 26º
  • 79%
熱門： 西九奪命車禍城巴預算案理大政協

日報新聞 > 財經

﻿中環IFC外望——320蚊可以買黃金？

2019-03-05 列印
Previous Next

　　金銀業貿易場貴為百幾年嘅老字號，今年大搞創新，將會喺4月推出數碼黃金（GoldZip），可以儲存到電子錢包。其中一個賣點係將交易單位拆細到1克，每手都係320蚊左右；原來佢哋仲打算進一步拆細到0.01克，即係每個貨幣3元左右，第時分分鐘可以用黃金買麵包！

　　理事長張德熙（Haywood，見圖）話，GoldZip係全球首間用實金1兌1做支持嘅虛擬貨幣，可以隨時提現，相信會好受歡迎。佢更希望日後可以喺全球流通，做一個穩定貨幣，長輩仲可以用手機程式畀錢後輩。

　　O依家貿易場限定行員得171個，投資者想入場就要搵行員買牌，正所謂「物以罕為貴」，Haywood透露2010年嗰陣，250萬元就入到會，但係最近已經炒到上1600至1800萬，如果九年前買咗個牌就勁賺六倍，真係仲好過炒黃金。

傳騰訊入圍競購Nexon五強

　　有傳媒報道，南韓最大遊戲公司Nexon賣盤競購入圍名單已出爐，合共有五個競購者，當中包括騰訊（700）。市場預期，交易金額最高可達15萬億韓圜（約1048億港元），最快會在4月進行正式投標。

　　除了騰訊外，南韓最大聊天軟件營運商Kakao、MBK私募基金、貝恩資本及一間不知名的私募股權公司均在名單上，而南韓網石遊戲（Netmarble）是次透過與MBK私募基金合資參與競購。

　　Nexon在1994年成立，主要開發大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG），Nexon創辦人金正宙及其關聯人士合共持有NXC 98.64%股權，而NXC透過Nexon經營遊戲業務。

高瞻
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd