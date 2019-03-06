﻿營運模式互補 冀接駁力能倍增 國泰洽購香港快運 進軍廉航

國泰航空（293）昨日確認，正在洽購海航集團旗下的香港快運（HK Express），為殺入廉航市場邁出第一步。據悉，海航另一家子公司香港航空，原來均非國泰及海航重點考慮的交易對象，雙方選擇快運旨在擴大服務差異。國泰並指出，與快運的營運模式可互補，料令往來本港航班接駁力能以倍數增長。



國泰昨日在通告確認，正在積極商談收購香港快運，惟目前尚未訂立任何協議，亦不確保成事，並將於適當時候交代進展。



早前有報道指，國泰有機會當「白武士」，打救去年底陷入債務危機的港航，惟據了解，國泰及海航洽談期間，快運一直是雙方心中之選。



接近國泰消息人士表示，主要看中快運部分短途航線是國泰所缺乏，可藉收購吸納更多長短途轉機客。而海航消息人士亦指出，國泰在國際航線上已有優勢，只是內地短途航線業務較弱，不希望其收購港航進一步壟斷市場；至於快運的市場定位跟國泰有差異，不會跟海航其他航空公司直接競爭，只要作價合適便願意放行。



國泰發言人指，廉航市場有一定需求，亦互補國泰現行營運模式，並稱快運能配合國泰的航空網絡，令往來香港的航班接駁力能以倍數增長，進一步壯大香港國際機場的樞紐地位。快運回應時亦承認，雙方進行過初步接觸，並強調公司現時一切運作正常，繼續提供便捷及富彈性的旅遊服務。



擴大亞洲短途客



港航去年底爆發債務危機，一度傳出有3筆今年到期的債券折合共約56億港元無力償還，亦有包括前警務處長鄧竟成在內共5名董事「跳船」，引發倒閉疑慮，其後有指國家開發銀行為其提供債務融資，港航指1月底到期的債務已還清，順利過第一關。



今年1月內地傳媒報道，港航曾因財困向多方洽談引資，包括國泰。彭博上周亦報道，國泰有意收購港航及快運少量股權，同時本港一些富豪也對港航有興趣。



瑞信發表報告，若國泰成功收購快運，可長遠受益，透過大眾化市場、加強成本效益、擴大亞洲短途客等，進一步鞏固龍頭地位。



不過，大和報告指出，目前快運多個航線國泰都有營運，未必有很大協同效應，情況與2006年國泰收購港龍時相同，而且若最終只交易少數股權，效益將更細。



洽購消息傳出後，國泰股價昨日炒上，收市升2.2%，報13.3元。康證有限公司董事黃敏碩表示，收購計劃有助擴大國泰航班的差異，令投資者有憧憬，惟目前未有具體的方案，不知會怎樣改善利潤，同時亦因國泰上周發盈喜，預告去年由虧轉盈時，股價已炒上一輪，現況動能指標轉弱，漲勢未必持續。