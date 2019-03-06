科創板壯大新股市場 易會滿：利中港合作

港交所去年改革上市規則，接受同股不同權的公司申請上市；上交所亦推科創板，放寬尚未盈利以及同權不同權企業上市。中證監主席易會滿昨日在北京回應指，科創板有利A股和香港市場合作及發展，將會總結科創板的經驗，並推廣至其他板塊。



上交所表示，科創板發行上市審核系統已準備就緒，將於3月底進行全行業全市場聯調聯試，料可望於5月底準備就緒。此外，上交所科創板股票上市委員會和科技創新諮詢委員成員名單正在遴選，確定後將向社會公開。目前上交所尚未收到科創板企業的申報材料，同時表明不存在首批企業名單的情況。



易會滿出席人大開幕會議時，被追問科創板與本港市場是否構成競爭，他認為科創板可以將新股市場的空間做大，對於A股和香港市場的合作及發展都有好處。他又指，滬倫通目前仍然在研究中，未有再透露詳情。



ETF通將按計劃推出



對於中港交易所買賣基金通（ETF通）何時有落實的時間表，易會滿則透露，整體仍較順利，並會按計劃推出。ETF通一直在中港市場互聯互通的議程上，但久未有落實的消息公佈。證監會行政總裁歐達禮曾表示，ETF通在法律、清算及結算等問題仍具挑戰。



A股近日轉為強勢，上證綜合指數突破3000點大關，滬深兩市的成交額更急增至過萬億元人民幣。當問到近日A股是否健康的升市，易會滿表示，股市表現屬於市場行為「我們不好評論」，僅稱會尊重市場化、法治化的原則。



易會滿又認為，現時A股上市公司股權質押風險，已有一定緩解。又強調保護投資者利益和合法權益是中證監的基本職責，會以市場化、法治化原則應對市場風險。



