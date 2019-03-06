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何猷龍料澳門賭收單位數增

2019-03-06 列印
　　新濠國際（200）主席兼行政總裁、全國政協委員何猷龍表示，今年澳門博彩業會「困難啲」，主要受全球經濟增長放緩影響，預期今年澳門賭收增長或降至單位數，難以再續去年全年14%的雙位數增長。他又指，父親何鴻燊目前身體情況仍然良好。他指，澳門賭收去年全年錄14%的增長，是超出預期，預料今年要再做到去年的增長是「不可能」。不過，由於新濠集中在中場業務，受VIP業務波動的影響較低，相信仍然會有正面增長。澳門賭牌續期在即，問到目前3個副牌，會否有機會轉為正牌。何猷龍表示，需要視乎澳門政府的決定，但他個人預料日後或不會再有正、副牌之分，稱：「正牌副牌現時根本沒有太大分別。」

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