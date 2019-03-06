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牛錫明：內銀不良貸款率低

2019-03-06 列印
　　交通銀行（3328）前董事長、全國政協委員牛錫明表示，海外向來質疑內銀的資產質素問題，認為中國潛在風險較大。但他稱，過去數年內銀的資產質素保持得「還可以」，整體而言，內地銀行目前的不良貸款率還是比較低，認為中國資產質素的風險可控。

　　他指出，外界早於2012年便提出內銀資產質素風險，但7年過去內銀的資產質素「還是比較穩定」。相信在中國經濟增長仍有6%至6.5%的基礎前提下，內銀資產質素的風險是可控的。

　　對於國策支持銀行貸款予小微企業，外界關注對內銀貸款質素的影響。牛錫明指，不能否認有部份小微企業的還款能力較差，但也有營運良好的小微企業，相信整體風險可控。

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