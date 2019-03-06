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九倉置業賺180億

2019-03-06 列印
　　經營海港城及時代廣場的九龍倉置業（1997）昨天公佈截至去年底止全年度業績，純利為180.3億元，按年增4.7%；收入164.8億元，按年減少21.2%。每股盈利5.94元，派第二次中期息1.05元，增10.5%。

  集團主席兼常務董事吳天海表示，去年度海港城表現強勁，今年1月海港城的零售銷售額亦按年有逾一成的增長，當中運動用品類的增長較明顯，惟整體環境仍面臨不少不明朗因素，對今年本港零售市道看法傾向保守。

  海港城去年度營業盈利上升12%，至96.8億元，貢獻集團收入63%；全年零售銷售額逾370億元，佔全港零售銷售總額7.7%。至於時代廣場的營業盈利則倒退2%，至24.8億元。



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