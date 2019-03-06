  • 2019年3月6日 星期三
  • 20º
  • 96%
熱門： 教師墮樓西九奪命車禍昂坪360陳喬恩

日報新聞 > 財經

華置每股派息10仙

2019-03-06 列印
　　華人置業（127）昨日公佈2018年業績，於買賣物業的銷售減少拖累下，去年收入按年跌44.38%至8.44億元；股東應佔溢利10.15億元，下跌72.63%，主要由於手持的恒大（3333）股份估值「縮水」，恒大股份未變現公平值變動虧損約30.52億元。期內每股盈利0.532元，派末期息每股10仙，與2017年相同。華置執董陳凱韻（甘比）稱，持有恒大主要看重其長線及整體發展，持有恒大的目標不變，仍以長線收息為主，對其未來發展充滿信心。

  按業務劃分，集團期內租金收入按年增7.65%至5.45億元，物業銷售收入跌72.33%至2.74億元，其他收入為2510萬元，按年增20.67%。華置期內集團核心溢利為7.18億元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd