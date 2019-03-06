﻿中環IFC外望——呂志和：港樓價高企因有地無法開發

嘉華國際（173）主席呂志和（見圖）昨日在新春酒會後談及香港樓市問題，直指本港樓價高企並不是因為沒有土地，而是因為有地卻無法開發。他說:「大家都應該出力，協助政府搵地，蓋的樓多了，樓價自然就會平穩。」他認為，供求不平必定會導致地價高企，這是自然規律。他未正面回應對於今年樓市走勢的看法，惟表示過去半年樓價已經下跌超過一成，目前稍微跌定。另外，問到今年集團推盤步伐，呂志和自稱為「中型發展商」，會按市況推盤，不漲價，但也不會減價賣樓。



呂志和昨日出席嘉華國際的新春酒會，他在致辭時表示，今年恰逢建國70周年，隨著香港全面參與和助力「一帶一路」建設，以及推動粵港澳大灣區的成立，加上去年高鐵香港段以及港珠澳大橋順利啓用，香港已經迎來了前所未有的新機遇。他認為，本港未來應持續發揮自身的獨特優勢，推動與大灣區的協同發展。他稱，在這個具有跨時代意義的時刻，嘉華集團在地產、酒店、建築材料和娛樂休閒等業務板塊上均創下新增長紀錄。



內地電訊商年內將再提速降費



國務院總理李克強於《政府工作報告》中提到，今年要繼續推動網絡提速降費，中小企業寬頻平均費用再降低15%，移動網絡流量平均費用再降低20%以上，在全國實行「攜號轉網」，規範計畫設置，讓「降費實實在在、消費者明明白白」。



市場人士認為， 內地三大電訊股昨日股價平穩，反映中央進一步推動提速降費是市場預期之內。中國移動（941）微跌0.8%，中國電信（728）微升0.46%，中國聯通（762）無升跌。



工信部部長苗圩昨日指，內地連續幾年在降低移動流量通訊費及取消漫遊費方面均取得很好成效，今年要進一步降低移動流量的通訊費用，單價在去年降低了63%的基礎上，今年再下降20%以上，另年底前要做到所有手機用戶自由攜號轉網。



內地三大電訊商均表示，會堅決貫徹落實工作報告中提出的要求。



中移動稱，會推動寬頻網絡設備升級改造，實現城區70%區域的設備具備千兆能力，並會進行4G網絡精確擴容，提升室內深度覆蓋，進一步提升用戶上網體驗。



高瞻