﻿紐約儲銀行長：經濟顯著放緩 貿赤大增 杜指挫120點

受內地股市繼續造好刺激，帶動港股連升四個交易日，股王騰訊（700）連日受捧，昨日一度飆至370元，收市升幅雖然幾乎蒸發，僅漲0.16%報362元，幸恒指仍能守住升勢，企穩29000點關口以上收市，為逾8個月以來首次，收報29037點，升76點，成交1145億元。



儘管美國總統川普(Donald Trump)展開全球貿易攻勢，根據美國商務部今天(6日)公布的報告，美國去年的貿易赤字仍然跳增12.5%，來到6,210億美元，創下2008年以來最高。



美國在2008年的貿易赤字為7,090億美元。



紐約聯儲銀行行長威廉斯向紐約經濟俱樂部發言稱，隨着去年刺激經濟措施的效力減退，相信今年美國經濟應「顯著」放緩。他指因應經濟前景仍有不明朗，聯儲局在再採取加息行動之前，可能仍須等待一段時間。



歐美股市昨晚均窄幅變動，美股杜指開市初段上升9點報25815點，納指微跌不足一點報7575點。歐洲股市尾段窄幅上升，但英、法、德股升幅均不足0.4%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25686點，跌120點；納斯達克指數報7523點，跌52點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.42港元，較香港收市價跌0.28港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見363.07港元，較香港收市價升1.07港元。



國務院總理李克強周二發表政府工作報告，並陸續公佈更多支持經濟政策，繼續提振內地股市，A股四連漲，上證指數九個月以來首度突破3100關，收報3102，升1.57%；深成指數收報9700點，升1.09%。兩市成交額升至11063億元人民幣，創2015年11月以來新高。



港股表現相對反覆，高開後曾倒跌，其後在29000點水平爭持，高低波幅184點，全日收報29037點，升76點，企穩29000點以上收市，為2018年6月以來首次。成交金額連續十一個交易日超過千億元，達1145.15億元。



港股終重越兩萬九



藍籌股方面，股王騰訊控股新遊戲《完美世界》上線，股價一度升逾2%，高見370元，創一個月新高，收升0.17%報362元，守穩250天線；雨潤食品（1068）一度升至1.95元，創52周高位，升13.33%收報1.87元；九倉置業（1997）業績表現亮眼，收升6.32%報58元，成為最大升幅藍籌股。



此外，美國就業市場仍然良好，2月份ADP私人職位增長，由1月經修訂後的30萬個，放緩至18.3萬個，較市場預期的19萬個遜色。