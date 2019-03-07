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﻿港匯再觸7.85未見金管接貨

2019-03-07 列印
  港匯繼上周五後，昨於清晨再度觸及7.85弱方兌換保證水平，惟仍未需驚動金管局出手承接港元沽盤。財資市場人士指出，由於市場擺下不少港元買盤，故已能自行消化7.85水位的港元沽盤；又指現時市底強，未能配合全面造淡港匯，故料難以觸發金管局大手接錢。

　　連日偏軟的港匯昨天清早再現7.85，雖然很快已偏離該水位，但依然在附近水平徘徊，並大部份時間處於7.8499，最高亦只為7.8496。

　　東亞高級外匯市場策略師葉澤恒指出，港匯於7.85曾承過一口，但為數不多，市場自行已可消化。參考去年情況，相信要在外圍紐約時段，因港元交投量薄弱，才有機會觸發金管局在弱方兌換保證價承接港元沽盤。
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