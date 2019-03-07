AlipayHK攻交通市場 洽商巴士掃碼付車資

近年電子錢包於香港快速發展，Alipay Payment Services（HK）（APSHK）行政總裁陳婉真表示，今年會繼續擴大AlipayHK合作商戶數目，並致力將易乘碼（EasyGo）拓展至更多交通工具，如巴士、電車及渡輪，目前正與不同營運商洽商。



AlipayHK昨日舉行「智慧出行零束縛生活」啟動儀式，回顧營運一年成果及公佈今年計劃。APSHK去年3月成立，AlipayHK至今營運了一年，由日常購物及消費市場，早前進軍交通支付市場。集團早前已與兩家專線小巴營運商合作，本港逾千架小巴陸續支援易乘碼功能，即用戶打開AlipayHK手機應用程式，可用QR Code支付車資。



冀App年內全國通行



此外，集團投得港鐵（066）QR Code支付系統項目，預期最快於2020年中可以掃碼入閘乘搭港鐵。陳婉真表示，希望未來將AlipayHK引入更多交通工具，如巴士、電車及渡輪，由於當中涉及不同營運商，故會逐一與他們洽商，亦不一定要等港鐵於2020年開通相關功能後，才落實與其他交通工具營運商合作，「無話邊個等邊個」。



另外，AlipayHK大灣區跨境支付功能於3月正式推出，陳婉真指根據目前情況來看，相關操作流暢，重申集團希望年內可以做到全國覆蓋。



為了吸引市民使用電子錢包，營運商都「各出奇謀」，而「燒錢」最為普遍。被問到過去一年公司「燒錢」燒了多少，陳婉真指此為商業事宜，不便透露。經營短短一年，AlipayHK累積用戶數目逾200萬，合作商戶數目已達五萬個，但仍有不少商戶未有使用，覆蓋是十分重要，因涉及用戶體驗，更多地方可使用，用戶才會覺得方便。



一年吸逾200萬用戶



至於未來是否會加強推出優惠，她指集團一直按計劃投入資源，優惠可吸引市民使用AlipayHK應用程式，引入新場景時或會有推廣。



