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鷹君去年純利跌34%

2019-03-07 列印
　　鷹君（041）昨日公佈，截至去年底止全年業績，期內純利58.1億元，按年減少34.1%；每股盈利8.33元，派末期息0.5元。期內核心盈利19.95億元，按年增5%；收益101.6億元，按年增13.5%。

        該公司公告披露旗下多個物業的經營表現，其中花園道三號出租率，於2018年12月底再創新高，上升至99.1%。按可出租面積計算，該物業之新訂租金達每方呎達140元以上，遠高於2017年同期的92.52元。2018年租金總收入為13.9億元，較2017年的12.32億元上漲12.9%。該物業之物業收益淨額升14.2%，至12.7億元。

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