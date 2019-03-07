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轉數快登記增至240萬

2019-03-07 列印
　　轉數快自去年9月推出，金管局副總裁李達志表示，目前轉數快登記增至逾240萬個。另外，金管局日前致函通知銀行為利率基準改革過渡作好準備，並估計截至去年底本港銀行以HIBOR（香港銀行同業拆息）及LIBOR（倫敦銀行同業拆息）定價的資產合共達7.2萬億元，故改革將對銀行會有重大影響。

　　就本港電子錢包發展，李達志表示，自發出儲值支付工具（電子錢包）牌照以來，樂見不同營運商推出很多新服務，一些過往不接受電子錢包的地方，如街市也開始接受電子支付服務。他又稱，隨著市民對電子錢包接受程度提高，截至去年底有關用戶數目按年增約20%，使用量亦增逾20%。

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