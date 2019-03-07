李小加兩建議引外資 允滬港通參與科創板

港交所（388）行政總裁李小加繼日前冀內地科創板可讓國際投資者參與後，昨日於「兩會」正式進諫，提出兩大建議，分別是容許國際投資者透過滬港通，參與科創板的新股發行和二級市場交易，以及逐步制定新股註冊制，他比喻為「列車時刻表」，最終達至內地「上市實現註冊制」及「發行實現市場化」。



李小加的第一個建議是，允許國際投資者透過滬港通參與科創板發行，包括一級市場發行和二級市場交易。具體做法是，把科創板納企業入滬股通的目標範疇，同時開通大宗交易機制。換言之，科創板將被用作開通北向的「新股通」試點。



制訂上市「列車時刻表」



李小加認為，讓更多國際投資者參與，有助豐富投資者類別和流動性，從而提升科創板的市場化與國際化水平。至於熱錢過多或會令股價波動，他認為，如果內地投資者過於亢奮推高股價，國際投資者絕不會貿然參與，可形成與之相對的冷卻效應；反之，若發行定價過低，國際價值投資者會積極申請構建信心。他強調，在滬港通現有制度下並無大障礙，是完全可行的。



第二建議是，首先制定不同類型企業的上市發行系統，續而全面落實註冊制。他指出，目前A股發行制度的問題，如無法做確定的上市安排、二級市場的波動經常打亂一級市場的發行決策與節奏，催生出一個個「堰塞湖」（即大量在排隊上市的企業）。因此，他呼籲內地監管當局，應抓緊制定一個系統分層次的上市「列車時刻表」。



具體而言，李小加指出，可把上市融資分成兩個過程：存量股份掛牌，即註冊申請上市，他比喻為「進站」，及公開發行新股，即成功上市，他比喻為「出站」。而這個註冊系統，要包含五大重點，其一是在進站時（即申請上市），監管者不再對盈利前景等主觀判斷項進行實質審核，所有達標企業均有資格「進站掛牌等候發開車」。



