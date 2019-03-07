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國泰全購快運恐壟斷市場

2019-03-07 列印
　　國泰（293）周二確認正積極商談收購香港快運後，獲多家大行唱好，認為長遠有利盈利及競爭力。惟摩通分析指出，國泰或與其他買家競爭，亦有機會受《競爭法》限制，估計初步只能收購少量股權。

        華泰金融報告指出，國泰入股快運可令商業模式更多元化，特別在中國及東北亞地區航線的競爭力有所提升。瑞銀也估計，快運目前有10%市佔率，認為國泰收購廉航成本較自行開辦為低，有利增強其全服務型業務表現。

　　但該行亦指出，若國泰全資收購，國泰、港龍與快運合共將佔本港航空公司約80%市場份額，壟斷部份區域航點，或觸犯《競爭法》，故難以確定最終交易方式。

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