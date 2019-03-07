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富智康虧損擴至8.57億美元

2019-03-07 列印
　　富智康（2038）昨日公佈，截至去年底止全年虧損8.57億元（美元，下同），較前年度虧損擴大63%，每股虧損10.57仙，維持不派息。該公司預期，今年上半年經營虧損將按年減少，2018年上半年錄得綜合淨虧損3.49億元。該公司期內收入149.3億元，按年增加23.6%；錄得外匯虧損1.12億元，2017年同期外匯收益為1951萬元。

  該公司業績報告提到，期內出現淨虧損主要歸因於多項因素，包括於2017年下半年所面對具挑戰性的情況於2018年持續，其毛利率繼續受壓，加上與該公司IIDM業務（包括附屬物流及分銷服務）持續增長有關的開支增加，外匯虧損亦有增加。

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