﻿中𤨔IFC外望——IGG業績外洩急停牌

雖然O依家用互聯網可以提升效率及減省工序，但如果運用不當，好容易搞出「大頭佛」！話說原定噚日公佈舊年全年業績嘅遊戲開發商IGG（799），懷疑畀公關公司錯誤提早外洩業績，令IGG要急急喺噚日朝早11點47分停牌，同該公司有關嘅所有結構性產品，亦都同時短暫停止買賣。IGG停牌前報12.72元，升1.8%，成交額8150萬元。



據了解，嗰家公關公司嘅金融服務平台，提早洩漏IGG嘅全年業績簡報材料，當中包括多項敏感財務數據，包括舊年純利、收入、每股盈利、派息及按年變幅等。根據已流出嘅資料顯示，2017年數字部份同IGG舊年發佈嘅業績符合，O依家有關資料已經刪除咗。IGG原定噚日公佈全年業績，按例應該要喺於噚日中午休市期間，或者交易時間後先可以公佈。



由於業績係公司敏感資料，上市公司要嚴格按照條例要求披露，提早洩漏分分鐘有嚴重後果。好彩事件發現得早，公司又急急停牌，減低對市場影響。



霍建寧：AlipayHK付款「真係好抵」



Alipay Payment Services（HK）Limited（簡稱APSHK）為長和（001）及螞蟻金服成立的合資公司，身兼長和聯席董事總經理及APSHK主席的霍建寧，昨日亦現身「撐場」，更表示自己都曾經使用AlipayHK，覺得「真係好抵」，初試用時去買咖啡，「原來一杯都好貴，要44元，用了AlipayHK就變了39元」。他又表示長和不會縮減內地投資。



霍建寧稱內地有不少地方都不接受信用卡或現金付款，現時大灣區城市已經可以開始用AlipayHK，香港用戶在內地可「通行無阻」。另外，AlipayHK的匯價是「市場上最平」，又笑言以前回內地要到銀行兌換人民幣，「畀人掠到一頸血」，AlipayHK應用程式內可清晰顯示匯價，既清楚又有預算。



於活動結束後，被問到未來長和會否加大金融科技方面的投資，他稱「現時還不夠多？」並表示可留意集團未來的公佈。至於集團會否因應內地經濟放緩而縮減內地業務，他回應指「怎會縮減，（內地業務）只會愈來愈好」。他又間接否認有意撤資，反問「撤資？甚麼來的？」。



高瞻