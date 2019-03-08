﻿市場擔心全球前景 打擊投資氣氛 歐經濟添憂 杜指挫223點

歐洲經濟放緩壓力加大，歐美股市表現疲軟，杜指早段下跌320點報25352點，納指跌87點報7418點；標指跌29點報2742點。歐洲方面，英國富時指數尾段跌48點，德國DAX跌77點，法股CAC跌23點。



歐洲央行周四公布議息結果，一如預期維持三大基準利率不變，並改變指引，預計至少到今年底，利率將維持不變。歐洲央行大幅下降當地經濟預測，估計今年經濟增長1.1%，之前預測為1.7%；明年增長亦降至1.6%。行長德拉吉於警告，區內經濟有下行風險，當局須擴大寬鬆政策。



市場憂慮放緩，歐羅兌美元曾挫0.5%至1.1249水平。歐洲央行再向市場放水，計劃在九月再推出定向長期再融資操作(TLTRO)，為期兩年，到2021年3月結束，旨在維持有利的銀行貸款條件，以及貨幣政策的順利傳導。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25450點，跌223點；納斯達克指數報7412點，跌93點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.09港元，較香港收市價跌0.76港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見348.62港元，較香港收市價跌6.58港元。港股ADR折合恒指報28466點，跌312點。



歐央行再向市場放水



交易商表示，歐洲央行調低經濟增長預測，又推出新的定向長期貸款，舉動無疑是承認經濟相當疲弱，為後市帶來不明朗因素。他們指出，全球增長放緩的憂慮重燃，打擊投資氣氛，以致美股低開後跌幅持續擴大，杜指跌逾300點。



經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少3000人，跌至22.3萬人，為近50年以來最低水平。美國去年第4季非農業生產力上升1.9%，高於市場預期，按年上升1.8%。



恒指跌穿二萬九



港股方面，華為宣佈入稟控告美國政府，觸發5G概念及手機股受壓，市場擔心中美貿易戰火重燃，港股四連升斷纜。騰訊（00700）及中資金融股下跌亦拖累港股低開低走，恒指跌穿二萬九，失守10天線，收報28779，跌258點，連續12日成交逾千億元。



