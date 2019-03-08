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﻿中國外儲四連升　增22.56億美元

2019-03-08 列印
　　中國外匯儲備連升4個月。人行公佈，今年2月末中國的外匯儲備為30901.8億美元，較上月增加22.56億美元，升幅為0.07%。國家外匯管理局預計，未來外匯儲備規模將在波動中保持總體穩定。

　　國家外管局新聞發言人、總經濟師王春英指出，2月中國外匯市場保持平穩運行。國際金融市場上，美元指數上漲0.6%，金融資產價格漲跌互現，匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用，外匯儲備規模小幅上升。

　　她指出，今年以來全球政治經濟環境仍面臨較多不確定因素，經濟增長勢頭有所減弱，國際金融市場波動性較大，但中國經濟持續健康發展，外匯市場預期繼續改善，主要渠道跨境資金流動和外匯收支狀況均呈現積極變化，外匯儲備規模保持總體穩定。
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