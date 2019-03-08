港鐵派成績表 去年少賺5%

港鐵（066）公佈截至去年底止全年業績，計入投資物業重估後利潤一百六十點一億元，按年下跌百分之四點八八，每股盈利二點六四元，派末期息零點九五元，可以股代息，全年合共派息一點二元，按年上升百分之七點一。



港鐵去年收入五百三十九點三億元，按年減少百分之二點七二。其中車費總收入一百九十四點九億元，按年增百分之七點○八；基本業務利潤一百一十二點六億元，按年增加百分之七點一一；物業發展利潤二十二點四三億元，按年增百分之十五點九。



派息上升7%



另一方面，港鐵二○一八年的物業租賃業務收入增加百分之三，至四十七點五億元，主要由於租金按現有租約調升，以及二○一七年開業的新零售設施作出全年度貢獻，集團在香港的商場組合之新定租金於二○一八年錄得百分之一點五的升幅。環球經濟仍面臨不少不明朗因素，集團物業總監鄧智輝指出，港鐵物業項目均位於鐵路沿線上蓋，廣受市場歡迎，而集團旗下商場亦多元化，料受外圍環境影響較低。



此外，受惠於經濟增長帶動乘客量上升及於二○一八年九月開通的高鐵香港段，香港客運業務於二○一八年的總收入增加百分之七點一至一百九十四點九億元，因此EBITDA增加百分之九點三至八十一點七億元；雖然高鐵香港段的開通導致折舊、攤銷，以及每年非定額付款增加，EBIT年內仍增加近兩成至十九點九億元。



港鐵又指，由去年九月通車至年底為止，高鐵香港段的總乘客量達五百三十萬人次。梁國權表示，去年高鐵總載客量已較預期中高，對營運情況表示滿意。



