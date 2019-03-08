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新興市場保費10年內倍增

2019-03-08 列印
　　瑞士再保研究院發表最新一期sigma報告，預計未來10年，新興市場的保費將增長一倍以上，超過發達市場增速4倍。而中國將於2030年代中期，有望成為全球最大的保險市場。報告認為亞洲新興市場及中國將持續驅動全球保險市場增長，預計未來10年新興市場保費在全球保費中的佔比將增加50%，新興市場的長期保費增長率將高於發達市場5個百分點。

  集團指出，中國市場保費在全球保費的佔比已由2008年的2%，增至10%，料未來10年將進一步增至50%，而到2030年代中期中國勢成全球最大保險市場，其中受惠內地中產人數持續上升。

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