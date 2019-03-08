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創科賺5.52億美元增17.5%

2019-03-08 列印
　　創科實業（669）公佈截至去年12月31日底止全年業績，實現股東應佔溢利5.52億美元，按年上升17.44%，每股盈利30.16美仙，按年增17.5%；派發末期息50港仙。期內，營業額70.21億元，按年增長15.79%。

　　創科實業將於今日收市後正式成為藍籌股，其行政總裁Joseph Galli昨日在業績發佈會上表示，對此感到驕傲，認為公司值得成為藍籌，有信心五年內毛利率持續上升，每年增幅保持在大約0.5個百分點。資本支出方面，他指以後亦會持續升高。

　　為避免中美貿易戰帶來的潛在風險，創科實業已於2018年中期進入了越南市場，並在當地設立了一所全新的生產綜合設施。Joseph Galli未明確指出何時可以投產。

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