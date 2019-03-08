港市場抵銷內地貢獻 九倉全年少賺七成

九龍倉集團（004）昨日公佈2018年業績，收入為210.55億元，按年跌51.34%，股東應佔溢利跌近七成至66.23億元，期內每股盈利2.18元，派末期股息0.4元。即使撇除已分拆的九龍倉置業（1997），收入及純利仍分別按年跌13.43%及五成。



九倉主席兼常務董事吳天海解釋，業績倒退主要受本港地產及物流業務拖累，內地發展及投資物業則帶來可觀貢獻，未來不會完全依靠單一市場，並繼續於中港兩地地產市場尋找新投資。對本港樓市並不悲觀，會繼續推售樓盤。



樓價似乎暫時見底



九倉表示，由於2017年11月分拆九龍倉置業，令2018年基礎淨盈利減少59%至65.11億元；若撇除九龍倉置業，去年基礎淨盈利減少11%。收入方面，該公司去年收入為210.55億元，若將九龍倉置業從2017年業績撇除作比較，則去年投資物業收入按年增28%至35.86億元，發展物業收入跌兩成四至129.14億元，酒店收入增64%至4.63億元，物流收入減4%至26.16億元，投資及其他收入增59%至14.76億元。



內地發展及投資物業貢獻2018年盈利的75%，今年公司對內地賣樓的銷售目標為180億元人民幣。對於目光是否由香港地產市場轉移至內地市場，吳天海指公司對兩地市場都有興趣，兩個市場「各有挑戰及難度」，公司不會完全依靠單一市場，會在兩個市場尋找新投資，期望有好的回報。



內地調控政策去年第四季有所放寬，去年12月單月銷售佔全年銷售三成，他稱「去年12月（銷售）是全年最好的一個月」。



香港樓市方面，他表示並不悲觀，「（樓價）似乎尋到暫時的底」，有望企穩。該公司今年會繼續推售Mount Nicholson及其他樓盤的貨尾單位；公司手上有300萬平方呎土儲，並不算少。



