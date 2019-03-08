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佐丹奴少賺4% 年內灣區開逾20店

2019-03-08 列印
　　佐丹奴（709）昨公佈，去年度純利4.8億元，按年倒退4%，每股盈利為30.5港仙，派末期息每股16.5仙，按年減17.5%，全年派股息33.5仙。該公司主席及行政總裁劉國權表示，在現時風雨飄搖的市場，業績是「比上不足，比下有餘」，今年仍受中美貿易糾紛影響，難以預測零售市道。該集團又透露，計畫加快在大灣區發展，年內擬設20至30家店舖。

  佐丹奴去年度銷售額55.09億元，按年微升1.8%，當中上半年錄得的9.2%強勁增長，但被下半年下跌5.2%所拖累，主要由於中美貿易戰不穩及全球經濟前景影響消費氣氛，特別是大中華地區生意倒退，中國盈利大跌跌26.5%，至7500萬元。期內同店銷售減少0.1%，其中港澳增加3.1%，中國則減0.9%。

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