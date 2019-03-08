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《王國紀元》吸金 IGG全力推新遊戲

2019-03-08 列印
　　IGG（799）2018年收入按年增23%，至7.49億美元，當中八成由王牌遊戲《王國紀元》貢獻，該公司首席運營官許元稱，《王國紀元》推出至今三年，今年不會花費太多資源推廣該遊戲，但預期該遊戲月均收入可維持約5000萬美元，公司會利用更多資源推廣其他遊戲，今年料推出最少10款遊戲。

        該公司今年1月推出新遊戲《戰地王座：氏族爭霸》，許元指該遊戲推出首月流水（總收入）已突破100萬美元，次月流水破200萬美元，過去兩個月仍處測試階段，未來會陸續增加更多內容。今年料將推出的，包括一款沙盒遊戲、Clash of Lords III及Sea fortress等。

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