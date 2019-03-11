理性看待貿易摩擦 易綱：絕不以匯率作貿戰工具

在中美貿易摩擦中，中國多番被指操控匯率，人民銀行行長易綱昨日在記者會上強調，中國會理性看待對外貿易摩擦，絕對不會把匯率用於競爭的目的，不會用於貿易摩擦的工具；也不會用匯率來提高出口，「這是我們承諾絕對不這樣做的」。至於中國金融市場的開放是根據中國改革開放的時間表推進。



易綱指出，中美在剛結束的第七輪貿易磋商談判過程中，確實就匯率問題進行了討論。包括談到如何尊重對方的貨幣當局在決定貨幣政策自主權；雙方都應該堅持市場決定的匯率制度的原則；雙方都應該遵守歷次G20峰會的承諾，不搞競爭性貶值，就外匯市場保持密切溝通。



談到中美貿易戰，易綱指出，經貿摩擦應當比較理性看待，金融業對外開放的時間表是根據中國改革開放需要決定，這樣中國受到的干擾就會比較少。而中國金融市場的開放對中國有利，對世界有利。



易綱稱，國家主席習近平要求推動對外開放「宜早不宜遲，宜快不宜慢」，中方堅定不移落實去年博鰲宣佈的時間表，現在大部份措施已落地，包括標普公司已獲得進入中國信用評級市場，美國運通的籌備申請已經獲得批准等。在匯率問題上，易綱說，中國在保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定的努力和成果，是受到全世界公認的。



他指出，從2015年開始，人民幣由於受到內部和外部因素影響，在過去四年多時間確實是有貶值的壓力，但中國的貨幣當局面對這些貶值壓力，還是千方百計保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，在這個過程中，中國外匯儲備減少了一萬億美元，這些努力全世界都看得非常清楚，包括美國財政部一年兩次的匯率評估報告在內。易綱建議，大家查一查這份關於操縱匯率的標準和數據的討論，可以回答到中國是否操縱匯率的問題。



波動率遠低於英鎊歐羅



易綱稱，現在是以市場供求為基礎的匯率形成機制，由市場決定，人行已基本退出了對匯率市場的日常干預。匯率波動和一定程度上的彈性，對整個經濟是有好處，匯率穩定不代表盯死不動，必須要有彈性靈活，才能起到「自動穩定器」的作用。



以去年為例，人民幣兌美元最強達到6.28，最弱達到6.97，波動率4.2%，相對於歐羅兌美元波動率7%、英鎊兌美元的波動率8%，人民幣匯率的波動率還偏小。



