恒指走勢現陰霾 料二萬九關爭持

有分析指，近期市場開始更關注經濟層面因素，早前中國及其他國家公佈的經濟數據遜於市場預期，拖累恒指上周出現較大力度的整固，但認為大市成交額不會低，預計恒指本周在28000點至29000點區間上落。
成交量正常 「差極有譜」
美國上市的主要港股預託證券（ADR）表現平平，僅港交所（388）、中移動（941）及中國聯通（762）上升；ADR港股比例指數報28121點，較恒指香港收市低121點或0.43%。騰訊（700）ADR的跌幅最大，折合港元計報342.52元，較港股上周五收市價跌1.29%；滙控（005）升0.12%；中國銀行（3988）跌1.01%。
耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股本周走勢未算太悲觀，他認為A股及港股的成交量不低，整體投資氣氛不算太差，故認為本周恒指走勢「差極有譜」，料在28000點至29000點區間上落。
植耀輝表示，近期市場開始更關注經濟層面因素，早前中國、美國及歐洲國家公佈的經濟數據遜於市場預期，故影響大市氣氛，恒指亦出現較大力度的整固。同時，中央擬針對房地產稅立法，令多隻內房股捱沽，他指目前市場對消息敏感，但房地產稅立法需時，故對內房股板塊持中性態度，亦建議投資者可部署吸納內地券商股。