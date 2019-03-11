銀娛賭牌2022年到期 呂耀東對續牌有信心

澳門目前6個賭牌將相繼在2020及2022年前到期，銀娛（027）副主席呂耀東在北京接受訪問時指，銀娛的賭牌於2022年才到期，目前尚未與澳門政府正式討論過續牌的問題，相信會留待下屆政府再作處理。他又指，日前澳門各間賭場「每間都做得唔錯」，認為澳門賭收結構仍然健康，目前3個副牌日後若均轉為正牌，以目前澳門賭業的市場規模，相信能夠容納到。



身兼全國政協委員的呂耀東在北京表示，澳門政府在續批賭牌的條件非常清晰，他說：「由集團2002年落標到今日，政府終始是希望澳門成為國際旅遊度假中心，不只是講博彩呢部份。」銀娛在定位上，亦不斷加入、強調非博彩元素。



看好三個副牌轉正



適逢今年是澳門政府的選舉年，呂耀東指銀娛賭牌尚有數年才到期，相信續牌問題會留待下一屆政府再處理。他又謂，銀娛在「澳門銀河」第三、四期項目加入會議中心等更多非博彩元素，對續牌有信心。他說：「見到我哋做得咁努力，達到澳門發展的願景，無理由、不相信不優先考慮我哋可以繼續。」



問到目前3個副牌日後若均轉為正牌，他指日前澳門各間賭場「每間都做得唔錯」，以目前澳門賭業的市場規模，相信能夠容納到。



另外，有券商估計今年澳門賭入增長按年僅持平，呂耀東指，目前澳門博彩收入的基數已相當龐大，「總不能夠年年月月咁增長」。但他稱，澳門博彩業仍然有利好因素支持，包括港珠澳大橋已經開通，內地旅客去澳門「更方便，又平咗」；而且人民幣價匯近期有所轉強，和中美貿易談判氣氛趨向樂觀，相信有助刺激旅客到澳門消費。



整體對於今年澳門賭收增長「個人而言覺得會是幾滿意」。呂耀東又謂，賭場營運商的收入來源分為貴賓廳和中場，前者收入規模較大，後者相對較小但「中場收入增長仍然相對較快」，認為澳門賭收結構仍然健康，不能夠單純從博彩總收入去判斷澳門賭業前景。



