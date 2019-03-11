﻿東亞內地拓低成本存款 人幣拆借利融資生意

東亞（023）近年股東權益回報率（ROE），受中國業務拖後腿。掌舵集團在中國業務的東亞執行董事兼副行政總裁李民斌在北京表示，在提高東亞中國ROE方面，具體將著力控制資產質素、以及優化資金結構，拓展可吸收低成本存款的業務。另外，《粵港澳大灣區規劃綱要》提出「離岸人民幣拆借」概念，李民斌認為若落實，有助加強港資銀行在中國的融資渠道。



身兼全國政協委員的李民斌接受訪問時指，受去槓桿政策影響，令到中國企業在去年上半年的資金鏈緊張「有拖數的情況」，以進出口貿易及房地產投資相當的民企受影響較大，故銀行期內的不良貸款有所增加，影響了東亞中國去年ROE表現。



違約風險審慎樂觀



隨著內地去年下半年暫緩去槓桿計劃，市場流動性轉趨寬鬆。李民斌稱看到中國經濟基本面呈好轉，而且政策傳導致實體經濟需時，估計寬鬆措施將於今年第二季對刺激經濟有更明顯的作用，「錢真喺去到企業手中」，他對今年中國的違約風險前景「審慎樂觀」。



李民斌又謂，過往影響集團的不良貸款「真喺已經清理咗」，認為隨著資產質素改善，可以降低信用成本（credit cost）；至於貸款增速方面亦「會比之前嗰幾年快」，均有助於提高東亞中國ROE。他料集團今年整體貸款會有高單位數增長。



此外，東亞中國近年轉型加強拓展零售銀行業務，降低企業銀行業務佔比，尋求更均衡發展。日後亦從優化資金結構著手，冀提高淨息差以改善ROE表現。李民斌指，目前港資銀行在內地融資渠道增加，包括容許發債和存款證（CD），都有助降低銀行的資金成本。同時，會調整業務組合，拓展可吸收低成本存款的業務，但都「需要時間」去做。



對於《綱要》指出，要逐步擴大大灣區內人民幣跨境使用規模及範圍，當中提及區內銀行可開展跨境人民幣拆借業務。李民斌認為，港資銀行在內地「最缺存款」，離岸人民幣拆借業務若能夠落實，將增加港銀的融資渠道，對業務發展會有幫助。



問到本港的離岸人民幣資金池增長緩慢，李民斌認為離岸人民幣資金池規模，受人民幣匯價影響較大，但隨著人民幣愈來愈國際化、加上日後或容許人民幣可跨境拆借，以及中港資金的互聯互通更頻繁，相信「本港離岸人民幣資金池只會愈來愈大」。