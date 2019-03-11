﻿東亞內地拓低成本存款 人幣拆借利融資生意

身兼全國政協委員的李民斌接受訪問時指，受去槓桿政策影響，令到中國企業在去年上半年的資金鏈緊張「有拖數的情況」，以進出口貿易及房地產投資相當的民企受影響較大，故銀行期內的不良貸款有所增加，影響了東亞中國去年ROE表現。
違約風險審慎樂觀
隨著內地去年下半年暫緩去槓桿計劃，市場流動性轉趨寬鬆。李民斌稱看到中國經濟基本面呈好轉，而且政策傳導致實體經濟需時，估計寬鬆措施將於今年第二季對刺激經濟有更明顯的作用，「錢真喺去到企業手中」，他對今年中國的違約風險前景「審慎樂觀」。
李民斌又謂，過往影響集團的不良貸款「真喺已經清理咗」，認為隨著資產質素改善，可以降低信用成本（credit cost）；至於貸款增速方面亦「會比之前嗰幾年快」，均有助於提高東亞中國ROE。他料集團今年整體貸款會有高單位數增長。
此外，東亞中國近年轉型加強拓展零售銀行業務，降低企業銀行業務佔比，尋求更均衡發展。日後亦從優化資金結構著手，冀提高淨息差以改善ROE表現。李民斌指，目前港資銀行在內地融資渠道增加，包括容許發債和存款證（CD），都有助降低銀行的資金成本。同時，會調整業務組合，拓展可吸收低成本存款的業務，但都「需要時間」去做。
對於《綱要》指出，要逐步擴大大灣區內人民幣跨境使用規模及範圍，當中提及區內銀行可開展跨境人民幣拆借業務。李民斌認為，港資銀行在內地「最缺存款」，離岸人民幣拆借業務若能夠落實，將增加港銀的融資渠道，對業務發展會有幫助。
問到本港的離岸人民幣資金池增長緩慢，李民斌認為離岸人民幣資金池規模，受人民幣匯價影響較大，但隨著人民幣愈來愈國際化、加上日後或容許人民幣可跨境拆借，以及中港資金的互聯互通更頻繁，相信「本港離岸人民幣資金池只會愈來愈大」。