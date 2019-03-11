— 新城發展控股（1030）公佈，截至去年12月底止全年純利67.6億元（人民幣‧下同），按年上升78.2%，每股盈利1.15元，派末期息30分。收入547.8億元，按年增34.2%。去年合約銷售2210.98億元，銷售面積約1812.1萬平方米，分別按年增長74.8%及95.2%。
— 廣汽集團（2238）公佈，2月汽車銷量10.23萬輛，按年減少11%；產量9.99萬輛，跌13.46%。今年首兩個月，累計銷量31.2萬輛，按年下滑4.02%；產量28.22萬輛，減少6.51%。
— 藥明康德（2359）公佈，提議子公司上海合全藥業從全國中小企業股份轉讓系統申請終止掛牌。董事會認為，建議終止掛牌後，合全藥業可專注於長期發展策略並提高運營效率，並節省不必要的行政及其他掛牌相關成本及開支。合全藥業主要從事小份子藥物的合同開發生產服務。合全藥業股份自今年3月11日起於全國股轉系統暫停買賣。於公告日期，公司間接持有合全藥業85.88%權益。
— 百信國際（574）披露兩宗收購馬來西亞物業及地皮的交易。集團將向兩名賣方收購百勝百惠顧問的全部權益，代價4533萬元，將按每股0.55元，較3月8日收市價0.51元溢價7.84%，發行代價股份支付，相當於公司擴大後股本5.72%。另外，將以總代價3510萬元收購VR GREEN SDN BHD的45%股權，同樣以上述價格發行代價股份支付，相當於公司擴大後股本4.49%。
公告披露，百勝百惠顧問主要從事投資控股，其持有物業公司的49%權益，該公司主要資產為該一批物業，包括位於馬來西亞馬六甲「The Apple」樓宇內的48個單位，總建築面積約為5.43萬平方呎，所有單位均用作服務式公寓。該樓宇正在建設中，並預期將於2019年第三季度前後落成。
另一方面，VR GREEN SDN BHD的主要資產為位於Nilai，Negeri Sembilan的空置土地，離吉隆坡國際機場約15分鐘車程內，鄰近現有Kota Serie-mas Golf and Country Club。
董事會初步計劃該土地將發展為四星級國際品牌酒店，包括200間服務式套房及260間酒店客房，總建築面積約為57.5萬平方呎。