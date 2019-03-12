﻿波音客機停飛 股價一度插12% 美股反覆 杜指倒升193點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25643點，升193點；納斯達克指數收報7552點，升143點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見64.40港元，較香港收市價跌0.05港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見357.43港元，較香港收市價升2.63港元。
蘋果獲大行唱好撐市
埃塞俄比亞航空一架波音737 MAX 8飛機墜機釀成空難，導致機上157人全部罹難。內地民航局要求停止所有波音737 MAX商業飛行，印尼據報亦下令全國航空公司的MAX 8停飛。受消息影響，波音股價開市急瀉12%，截至今晨零時跌幅收窄至約7%。
美銀美林調高蘋果投資評級至買入，目標價調高超過一成至210美元，帶動蘋果股價早段升3.3%，報178.67美元。科網股亦有大型收購，晶片商Nvidia斥資69億美元（約538億港元）收購同業Mellanox Technologies，每股作價較上周五收市溢價14%。此外，中國互聯網券商海外上市第一股富途證券繼上市首日收漲近28%後，早段再升12%。
經濟數據方面，美國商務部公佈，去年12月企業庫存按月增長0.6%，符合市場預期；去年11月企業庫存修正後為持平，前值為跌0.1%。美國1月零售銷售按月上升0.2%，預期為持平。期內扣除汽車的零售銷售按月上升0.9%，高於預期上升0.3%。
中港股市昨日齊齊反撲，滬指強勢收復3000點大關，帶動港股回升。加上騰訊（700）有新遊戲獲批，刺激股價抽升逾2%，以及在友邦（1299）推動下，恒指企穩250天線（28197）樓上，並以接近全日高位收市，收報28503點，升274點。大市交投仍然活躍，惟成交金額略減至1027億元。
中港股市齊齊反彈
藍籌股普遍向好，騰訊旗下《尋仙2》版號獲批，股價升2.3%，報354.8元；周五公佈業績的友邦抽上2.4%，報76.8元，兩股合力推高恒指127點。
招銀國際策略師蘇沛豐表示，恒指於250天線出現較強支持，令大市於急挫後出現技術反彈，惟反彈力度不大，加上成交金額較早前減少，可見好友反攻力度未夠。另外，他認為企業業績亦會左右後市去向，他相信恒指短期將於20天線出現較大阻力。