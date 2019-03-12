港交所擬推A股期貨 李小加︰仍待審批

港交所（388）旗下期交所與MSCI簽訂協議，獲授權使用MSCI中國A股指數，在獲得監管機構批准後，期交所將因應市況推出MSCI中國A股指數期貨合約。港交所行政總裁李小加在電話會議中表示，該期貨合約與新加坡的富時中國A50指數期貨有很大不同，認為該產品可帶動香港期貨交易市場發展。



李小加在電話會議中指出，港交所已向證監會（SFC）提交非正式申請，並在與MSCI簽訂協議後，進一步向證監會報備；待證監會審批通過後，再綜合考慮市場等各方面情況，才能確定期貨合約的推出日期，屆時將提供產品的合約細則。他說，市場對於推出與A股相關期貨產品期待已久，投資者亦需要這個風險對沖的工具，因此希望推出時間「愈快愈好」。



與星「黑期」大為不同



現時境外投資者主要通過新加坡交易所的富時中國A50指數期貨（俗稱A股黑期），以對沖A股市場。李小加認為，富時中國A50指數期貨納入的公司較少，而且一般是較大型公司，與其相比，MSCI中國A股指數期貨納入的公司較為廣泛、精準。



李小加又表示，香港與中國相距最近，未來產品一定最為豐富及深入，整體產品生態環境亦最具生命力及持久力，長遠而言，沒有地方可與香港進行有效競爭。



未來隨著MSCI中國A股指數期貨合約的推出，市場亦憧憬港交所是否會推出更多與A股相關的新產品。李小加回應指出，與MSCI簽訂協議只是第一步，「步子還沒邁出去，現在是各就各位的預備前進階段」，「一步一步來，有了第一步，一定會有第二、第三、第四步」。隨著香港期貨市場發展，李小加說，「股指、商品的期貨通，未來一定會發生，但是要有耐心，不是馬上就能實現。」



