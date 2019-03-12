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傳螞蟻金服落戶科創板

2019-03-12 列印
　　不斷盛傳上市的阿里系螞蟻金服，昨日傳出正籌備在內地科創板上市，其後澄清未有上市時間表。內地媒體報道，一名不願公開姓名的全國政協委員指出，旗下投資的螞蟻金服正籌備科創板上市，但未必能趕上首批。報道又指，科創板的設立，是為這類金融科技公司提供新融資渠道，螞蟻金服上市將帶動龍頭效應。螞蟻金服回應指，公司一直密切關注科創板發展，但目前沒有上市時間表。

　　中證監本月初公佈科創板細節，其中容許同股不同權、未有盈利及在海外註冊的紅籌公司申請上市。螞蟻金服去年6月完成新一輪140億美元融資，當時估值達1500億美元，遠超100億元人民幣的非同權上市門檻。

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