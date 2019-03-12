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傳瑞銀渣打與證監和解

2019-03-12 列印
　　中國森林造假風波有望平息，外電報道，在2009年涉及保薦造假數的公司上市而遭處分的瑞銀與渣打（2888），昨日與證監會達成和解。

　　瑞銀與渣打因2009年保薦一間行為不當的公司上市，在2017年遭證監會起訴及處分，包括向兩行高層「釘牌」，其中瑞銀的董事總經理岑天，去年年中不服上訴。路透社報道，兩間機構在聆訊上，已與證監會達成和解協議，並於日後公佈和解細節。報道指，和解對瑞銀是好事，惟聆訊期間已影響該行投資本港公司上市的表現。兩行均拒絕回應事件，證監會亦指沒有補充。

　　案件未有提及涉案公司名稱，但據了解，與現已除牌的中國森林有關。

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