美團勁蝕1154億人幣 創港股最大虧損紀錄

去年9月以同股不同權架構赴港上市的美團點評（3690），於收市後公佈截至去年底止全年業績，全年虧損達1154.8億元（人民幣，下同），創港股歷來上市公司全年最大虧損紀錄，亦較去年同期虧損189.2億元大增五倍，每股虧損42.4元，不派息。美團昨日收報58.9元，升3.6%。



期內虧損大增，主要受可轉換可贖回優先股公允價值變動，錄得1046.1億元虧損影響。可轉換可贖回優先股公允值是指新經濟公司上市前，通常透過發行可換股優先股，向財團及私人投資者集資。由於每一輪集資，公司估值都會上升，已發行的優先股價格上升，令早期入股的投資者帳面大賺，但在公司會計帳目層面，優先股股價上升，需要列為公允值虧損。優先股公允值錄巨額虧損，對公司現金流及業務不構成任何影響。



上市令優先股價格急增



期內收入652.3億元，按年增92.3%。若按非國際財務報告準則，該公司全年經調整虧損淨額85.17億元，2017年經調整虧損淨額為28.53億元。截至去年底，該公司平台總交易金額5156億元，按年增長44.3%；平台的年度交易用戶總數達4億戶，按年增長29.3%。



期內佔比近60%的餐飲外賣收入升81.4%，至381億元，總交易額按年升65.3%，至2828億元。到店、酒店及旅遊業務收入升46%至158億元，交易額升11.8%至1768億元。至於新業務及其他業務收入則按年大升4.5倍至112.4億元，惟毛利率由前年的46%大跌至負37.9%。



保持外賣龍頭地位



公司董事長王興在業績報告中表示，今年將繼續執行Food+Platform戰略，保持餐飲外賣業務市場領導地位，同時尋求進一步改善平台變現能力，強調將提高網約車和共享單車業務營運效率，並大幅縮減兩者經營虧損，以及加強整個平台的戰略協同作用，重申將會審慎探索新零售領域如非餐飲外賣的商機。



