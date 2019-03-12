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理文造紙去年賺48.8億

2019-03-12 列印
　　理文造紙（2314）公佈截至去年底止全年業績，純利48.8億元，按年下跌3.17%；收入322.1億元，按年增長24.7%。每股盈利109.92仙，末期息派15仙。該公司首席執行官李文斌直言，受中美貿易戰影響，自去年下半年起由美國進口廢紙的徵稅增加，業務成本上升，加上貿易戰影響整體市場需求，故將積極增加越南廠房產能，亦物色在國外增加更多產能，冀盡量抵銷貿戰影響。

　　李文斌表示，現時回收紙業務市場需求降低，內地廢紙價格自去年8月起不斷下降，但留意到衞生紙業務相對穩定，現時佔總營業額約15至16%，料今年內將再增10噸產能。

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