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傳金管本周發五虛銀牌

2019-03-12 列印
　　金管局經篩選後繼續處理八間機構的虛擬銀行牌照申請，有本地傳媒報道，金管局將於本周發出首批共五個虛擬銀行牌照，以WeLab、騰訊（700）旗下的財付通，以及渣打香港與香港電訊（6823）合組的公司，獲首批發牌機會較高，眾安（6060）與信銀國際，以及小米（1810）與尚乘金融合組的公司，亦是有機會於首批獲發牌的申請者。

　　至於另外三間申請機構，包括阿里巴巴的聯營公司螞蟻金服、中國平安（2318）、中銀香港（2388）及京東金融合組的公司，獲發首批牌照機會較低。但報道指，金管局要求部份申請者遞交補充文件，以作最後評估，故最終名單仍然或有變數。

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