﻿中環IFC外望——鼎益豐禍不單行 靠道士老闆打救？

英文有句諺語叫"what goes up must come down"，中文都有句傳神俗語叫「有咁耐風流，就……」，股壇亦成日見「花無百日紅」。好似之前炒到上天咁高嘅股壇神仙股鼎益豐（612），近期運數開始轉差，不但畀證監勒令停牌，仲畀恒指公司踢出一系列指數。



話佢運數轉差，其實都好配合公司背景，因為公司主席隋廣義（見圖），據講係一名道士，由道士做到公司主席，令鼎益豐增添唔少神秘色彩。不過叫佢做神仙股，並唔係因為道士老闆，而係間公司炒得好勁，股價廿幾蚊，但資產淨值唔夠三毫子，而且本身冇業務，只靠投資其他上市公司賺錢。更令人矚目嘅係，公司早前因為被納入恒生中型指數，連北水都可以買，令人質疑會唔會搞到內地同胞都中伏。



可惜公司運數開始轉差，上周先畀證監勒令停牌，命運係點都仲未知，話口未完又畀恒指服務公司將佢踢出一系列指數。且看今次公司道士老闆，有冇符可以回天？



八達通夥Mastercard推虛擬卡



八達通夥拍Mastercard，推出虛擬白金預付卡O！ePay Mastercard，用戶登記O！ePay帳戶後，毋須額外證明文件，便可開通該虛擬預付卡。目前O！ePay Mastercard只可用作網上購物付款，不能在實體店作支付。八達通行政總裁張耀堂表示，虛擬預付卡主打年輕網購客群，但日後要再打通實體支付相信「無難度」。



用戶可以通過O！ePay帳戶、「轉數快」或在7-11便利店，以現金為虛擬預付卡增值。消費上限依O！ePay用戶等級，每年由8000元至100萬元不等。O！ePay Mastercard不設年費，為推廣在今年6月底前使用，該虛擬白金預付卡消費滿200元，可獲50元回贈，只限首二萬名客戶。



高瞻