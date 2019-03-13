﻿英國會再度否決脫歐方案 中美快達貿協 恒指叩二萬九關

市場憧憬中美達成協議，恒指昨日逼近二萬九大關，收報28920點，大升417點，新經濟股表現向好。至於美市早段，因波音737 Max飛機在全球被禁飛情況擴大，最新連英國亦禁飛，波音股價受壓拖累美股表現，杜指早段受壓回吐37點，報25613點，納指則升19點，至7577點。



英國國會下議院以391票對242票，第二次否決首相文翠珊主導的脫歐協議方案，但票數差距已經較首次表決時收窄。英國國會明日會再表決，是否讓英國在無協議下脫歐。若果無協議脫歐亦被否決，國會就會再在星期四表決是否要求歐洲延長原定今個月29日的脫歐期限。



文翠珊對表決結果深感遺憾，她呼籲議員要否決無協議脫歐的方案，指硬脫歐對英國帶來的潛在損害很大。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25572點，跌77點；納斯達克指數收報7584點，升26點。滙控（005）美國預託證券價格曾見64.53港元，較香港收市價跌0.32港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見357.49港元，較香港收市價跌3.51港元。



中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財政部長努欽通電話，就協議文本關鍵問題作具體磋商。市場憧憬中美可望達成貿易協議，加上A股繼續造好，帶動港股連升兩日，恒指一舉重越10天線（28759）及20天線（28634），逼近二萬九大關，收報28920點，大升417點。



上證指數周一反彈1.9%後，昨日再漲1.1%，收報3060點；深成指數收報9841點，升1.4%。市場交投熾熱，兩市成交合計增逾兩成，至1.14萬億元人民幣。



承接外圍升勢，恒指高開256點，報28760點，其後跟隨內地股市愈升愈有，並持續於28900點上落，全日波幅207點，最多升437點，高見28941點，收報28920點，彈417點；國指則升189點，收報11466點。大市成交金額1090億元。



本港新經濟股當炒，同程藝龍(780)高見17.88元，創上市後新高，收漲11.83%報17.4元；映客(3700)收飆10.56%報1.99元；貓眼娛樂(1896)創上市新高，高見18元，收升9.37%報17.98元；創夢天地(1119)收升5.85%報6.33元；指尖悅動(6860)收漲3.11%報1.66元；易鑫(2858)收漲1.96%報2.08元。



波音737 Max客機在空難後，被全球禁飛的情況擴大，英國跟隨澳洲及馬來西亞等國，禁止其進入領空，市場料歐盟稍後或跟隨，投資者對波音爆發信心危機，波音公司股價昨晚早段續跌4.6%，至381.4美元。