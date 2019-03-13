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﻿港匯直逼弱方兌換保證

2019-03-13 列印
　　港匯昨多度觸及7.85弱方兌換保證水平，但未見金管局出手接盤，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆料，港匯將持續徘徊於7.85附近水平，但相信不會有大規模資金流走，故毋須擔心。

　　港匯昨於清晨曾跌穿7.85，低見7.8502，其後微彈，並徘徊於7.8499，但在下午約4時半起，港匯又重返7.85水平。

　　另外，昨日人民幣在岸價（CNY）日盤收報6.7114兌1美元，收137點子；人民幣離岸價亦升上6.71水平，截至晚上8時許報6.7158，升166點子。交易員指，英國脫歐有進展，樂觀情緒帶動歐洲貨幣反彈，美匯指數受壓回落，加上中美貿易談判有望達成協議的消息，均有助提振人民幣。楊宇霆估計人民幣今年底見6.75，情況如去年，首季表現強，下半年走弱，惟觸及7算機會微。
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