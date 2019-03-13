平保盈利首破千億 斥百億啟動A股回購

中國平安（2318）昨日收市後公佈年度業績，去年全年盈利按年升20.56%至1074.04億元（人民幣，下同）勝預期，亦是該集團盈利首次突破千億大關。反映保險業務增長動力的新業務價值按年增長7.3%至722.94億元。



平保末期息每股派1.1元，連同中期息，全年派息增加約14.7%至1.72元，若計及去年首季派發的30周年特別股息0.2元，全年派息達1.92元，按年升28%。平保業績公佈前，H股股價已率先炒起，昨日收升2.1%，報82.7港元。



末期息每股派1.1元



期內，新業務價值上半年則僅增0.2%，下半年改善至16.9%，全年新業務價值率43.7%，按年提升4.4個百分點；代表險企價值的內含價值總額首次突破萬億，按年增21.5%。截至去年底，平安壽險代理人規模達141.74萬，較年初增長2.3%。



壽險及健康險實現營運利潤713.45億元，按年增長35.1%。產險業務方面，原保費收入錄得2474.44億元，按年增長14.6%，綜合成本率96%。若以個人業務為公司帶來盈利貢獻的角度來看，截至2018年末，平保的個人客戶人數較年初增長11%至1.84億；客均合同數較年初提升9.1%至2.53個；客均營運利潤按年提升18.1%至531.25元。



旗下金融科技與醫療科技業務（陸金所、平安好醫生（1833）、金融壹帳通、平安醫保科技、汽車之家及其他公司）去年營運利潤錄得67.7億元，按年升24%，佔集團營運利潤6%；若果只計算下半年，相關業務營運利潤則要跌48%。該公司亦宣佈A股回購方案，擬動用50億元至100億元的自有資金，通過上交所以集中競價交易方式回購A股。回購股份將全部用於員工持股計劃，包括但不限於公司股東大會已審議通過的長期服務計劃。根據A股回購方案，回購A股的價格不超過101.24元。平保A股昨日收報69.25元。中國平安最新披露，陸金所完成C輪融資，此次融資引入多家國際投資機構，投後估值達394億美元（約3073.2億港元）。



