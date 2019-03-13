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雷添良：推A股期貨有利兩地市場

2019-03-13 列印
　　港區人大代表、證監會主席雷添良昨日在北京會見傳媒時表示，周一與中證監主席易會滿等人會面，就互相關注的問題作交流，雙方有共識就不同措施持續磋商，穩步推進包括優化及擴大互聯互通機制、ETF通、優化基金互認安排、債券南向通等。他也指出，港交所（388）計劃推出MSCI中國A股指數期貨，對香港及內地市場是正面及有利，會就交易所個別產品作研究，將按機制審批。

　　對於港交所計劃推出MSCI中國A股指數期貨，雷添良認同中證監副主席閻慶民所言，這對內地和香港市場均是有利及正面的，相關審批工作正在進行中。

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