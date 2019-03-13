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惠理純利大跌近九成

2019-03-13 列印
　　惠理集團（806）公佈，截至去年12月底止年度純利為2.3億元，按年大跌88.8%，每股基本盈利12.4仙，末期息每股6仙，跌67%。期內，收益總額大減60%至16.41億元；表現費總額亦大跌97.8%至5620萬元；管理費總額升12.7%至13.48億元。

　　該公司同日公佈，已建立一個富有價值的品牌及平台。作為繼任計劃的一部份，現任主席兼聯席首席投資總監謝清海、現任副主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺，二人將調任為聯席主席。

　　有關任命將待該公司股東批准對細則作出若幹修訂後作實。公告指，蘇俊祺將與謝清海緊密合作，監督整體業務策略，謝清海將繼續為整體業務方針及投資策略制定擔任重要角色。

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