英皇與港澳八大銀行 簽26億銀團貸款協議

英皇集團（163）宣佈與港澳八間主要銀行，簽署合共二十六億港元的五年期無抵押銀團貸款協議，所得資金將用於償還貸款及一般營運，為集團提供充裕資金，有效降低整體融資成本，助推動集團業務的持續發展。



英皇國際獲八家大型銀行提供26億港元貸款，在英皇集團主席及銀行管理層見證下，該集團董事總經理黃志輝與八大銀行的代表簽署貸款協議。



英皇集團首席財務總監朱偉明表示，繼2017年首次取得25億港元銀團貸款，很高興今年再次獲得多間大型銀行的積極參與 。銀行業界對英皇國際的持續鼎力支持，反映了他們對集團的發展前景及管理層充滿信心，同時亦證明了集團的資本狀況穩健和財務管理審慎。是次銀團貸款將為集團提供充裕資金，有效降低集團的整體融資成本。「今次貸款的利息比較平，可以還了以前較貴息的債項。」



屯門及半山豪宅項目逐步推出



英皇國際執行董事張炳強表示，集團位於香港的地產發展項目正按計劃逐步推出，按計劃逐步推出，包括屯門小欖獨立低層洋房豪宅項目「珀居」、半山摩羅廟街豪宅項目及屯門大欖豪華洋房項目等，同時集團其中三個在香港及英國的投資物業項目也將進入預租階段，將為英皇國際提供穩定及理想的回報。集團將繼續物色具潛力及優質之投資發展項目，相信是次銀團貸款將有助推動集團業務的持續發展。



他不排除部份貸款會用於投地或收購項目。集團未來在港發展住宅項目，首選仍是港島區，因區內住宅供應有限，長遠看好發展前景。參與銀團貸款的銀行遍及香港和澳門，包括中國銀行澳門分行、交通銀行香港分行、中國建設銀行（亞洲）、東亞銀行、澳門國際銀行、滙豐、恒生及華僑永亨。



英皇集團首席財務總監朱偉明表示，繼二○一七年首次取得二十五億港元的銀團貸款，很高興今年再獲多間大型銀行的參與。



銀行業界對英皇國際的持續鼎力支持，反映他們對集團的發展前景及管理層充滿信心，同時亦證明集團的資本狀況穩健和財務管理審慎。



銀團貸款將為集團提供充裕資金，有效降低集團的整體融資成本。



英皇國際執行董事張炳強表示，集團在港的地產發展項目正按計劃逐步推出，包括屯門小欖獨立低層洋房豪宅項目「珀居」、半山摩羅廟街豪宅項目及屯門大欖豪華洋房項目等，同時集團其中三個在香港及英國的投資物業項目，也將進入預租階段，將為英皇國際提供穩定及理想的回報。集團將繼續物色具潛力及優質的投資及發展項目，相信是次銀團貸款有助推動集團業務的持續發展。



