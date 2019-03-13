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當代置業擬斥400億買地

2019-03-13 列印
　　內房企當代置業（1107）執行董事兼總裁張鵬昨日表示，2019年計劃用於買地的資金為400億元（人民幣，下同），動用的是回款額的25%至30%，其中約30億元為代建，360億元為公司開發項目，他重申2020年合約銷售目標500億元不變。

　　當代置業2019年發行兩筆2020年到期，合共3.5億美元的優先票據，年利率高達15.5%，外媒稱融資利率創亞洲最高。

  該公司副總裁王強昨日表示，所發債中的2億美元是用於償還今年10月份到期的5億美元債務，另外3億美元將於今年內找到合適的窗口發行。他解釋，票息率如此之高，是由於發債時恰逢香港聖誕假期，屬特殊情況，公司目前平均融資成本為8.2%，預期未來發債成本有1個百分點的上升。

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