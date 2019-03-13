  • 2019年3月13日 星期三
  • 21º
  • 74%
熱門： AirPods謝安琪張繼聰Google 大麻

日報新聞 > 財經

特步純利6.6億人幣

2019-03-13 列印
　　特步國際（1368）公佈截至去年底止年度業績，純利6.56億元（人民幣‧下同），按年增60.9%；收入63.8億元，按年升24.8%。每股盈利30.19分，派末期息9.5港仙。毛利率44.3%，按年升0.4個百分點。集團主席兼行政總裁丁水波表示，今年首兩個月的銷售增長按年持平，料年內將加開200間店舖，與去年相若。

　　集團早前公佈，與合資夥伴Wolverine附屬定立成立合資公司協議，於中港澳開展Merrell（邁樂）及Saucony（聖康尼）品牌旗下鞋履、服裝及配飾的開發、營銷及分銷。雙方將各自向合資公司，支付初始資金約1.55億元。丁水波出席業績會時強調，集團有充足資金，加上零售行業現金回轉快，並無額外融資需要。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd