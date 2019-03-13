﻿中環IFC外望——蘋果25號有大搞作

蘋果公司昨日邀請傳媒，於美國時間3月25日上午10時，在加州庫比蒂洛總部的喬布斯劇院內出席一項活動。市場預期，該公司屆時將會在發佈會上，宣佈推出全新電視和視像服務。



市場預計，蘋果將為iPhone和iPad用戶提供免費原創節目；另外，還計劃改進Apple News產品，將推出包含主流媒體的新聞訂閱服務。



消息人士則透露，蘋果公司計劃推出串流式電視服務，可能包括收費電視，並有望於四月份推出服務。根據過往經驗，每逢該公司舉行大型推介活動後數星期，便會推出新服務或新產品。



蘋果公司在邀請信函中，沒有具體披露是甚麼活動，只是有一行字寫道：「好戲開場。」（It's show time）。



蘋果近年一直銳意開拓電視服務，並已在荷里活投資20億美元（約156億港元），製作自身內容，甚至重金禮聘星級人馬如女名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）加盟。



騰訊封殺多閃



據內地傳媒報道，今日頭條母公司字節跳動表示，騰訊（700）對競爭對手的屏蔽措施正在升級，昨日在騰訊應用寶上，已搜索不到抖音新推出的獨立影片社交程式多閃。



今日頭條行政總裁陳林早前在多閃產品發佈會時表示，多閃和微信不是競爭關係，多閃是主打親密關係的社交軟件，而微信則是個人與社會關係的即時通訊及社交程式。目前，騰訊方面尚未對此作出回應，但多閃在其他應用市場仍可正常下載。



多閃由抖音於2019年1月15日推出，是一個面向年輕人、主打親密關係的影片社交軟件。多閃可以視為抖音私信功能的升級版。



高瞻